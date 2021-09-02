تلميذ يصوب خطأ بوتين في التاريخ

المصدر: د ب ا

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صبياً على تصويب خطأ له، أثناء التحدث إلى الأطفال خلال درس في التاريخ، بينما وبخ مدير المدرسة الطفل على "جرأته"، بحسب تقارير إعلامية.

وقال الصبي لبوتين فيما بدا عليه الحرج، إن بطرس الأكبر (1675-1725) لم يقاتل في حرب السنوات السبع، ولكن في حرب الشمال العظمى، التي استمرت 21 عاماً.

وأثار الأمر، الذي وقع "الأربعاء"، أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية في روسيا، ضجة في البلاد، مما دفع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للإدلاء بتصريح.

وقال "هذه ليست وقاحة على الإطلاق. نختلف قطعياً مع مدير المدرسة"، مضيفا أنه يأمل ألا تتم معاقبة التلميذ أكثر من ذلك.