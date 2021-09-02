في حدث لم يتكرر منذ 80 عاماً.. فيلة تضع توأما في سريلانكا

المصدر: البيان

أعلنت سلطات الحياة البرية في سريلانكا، أن أنثى فيل وضعت توأما أول امس الثلاثاء، وهو حدث لم يتكرر منذ نحو 80 عاما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم مركز بيناوالا لرعاية الأفيال، قوله إن "أنثى الفيل سورانجي البالغة من العمر 25 عاما وضعت التوأم الذكرين في المركز الواقع بوسط البلاد".

وأوضح المتحدث أن "والدهما هو باندو البالغ من العمر 17 عاما هو أيضا نزيل في المركز".

وأظهرت لقطات فيديو الصغيرين يقفان بجوار أمهما ويلتهمان أوراق الشجر.

وقال خبراء الأفيال في سريلانكا إن آخر مرة وضعت فيها أنثى فيل مستأنسة توأما في البلاد كانت في العام 1941، وفق ما نقلت عنهم "سبوتنيك".

وتأسس مركز بيناوالا، وهو واحد من أكبر مناطق الجذب السياحي في سريلانكا، العام 1975 لرعاية الأفيال البرية التي تحتاج للإنقاذ أو العلاج من الإصابات.

وهناك ما يقرب من 7500 من الأفيال البرية في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.