"كولي بوردر".. الكلب الراعي المطيع (فيديو)

المصدر: البيان

يقوم الكلب الراعي الرشيق والرياضي (بوردر كولي) بعمل استثنائي في اسكتلندا، حيث يساعدة الفلاحين والمزارعين في رعي ماشيتهم.

تستوطن هذه السلالة من كلاب الرعي، المعروفة بطاعتها العمياء، الحدود بين إنجلترا واسكتلندا، وفق موقع (futura.sciences).

وبما أن الماشية تخضع للترحال في هجرتها الدورية بين المراعي الشتوية والمراعي الصيفية، بهدف تسمينها وأيضا تكاثرها، فإن (بوردر كولي) هو الخيار الأفضل لمرافقة المزارعين في رحلتهم.