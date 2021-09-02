ما القواعد التي يجب على زوجة الدبلوماسي تبنيها؟.. لافروف يجيب

المصدر: البيان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا توجد على الأغلب قواعد عامة تحدد كيف يجب أن تكون زوجة الدبلوماسي، وما هي المزايا والخصائص التي يجب أن تتمتع بها.

وأضاف لافروف، في كلمته في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "على الأغلب، لا توجد قاعدة خاصة هنا. ربما، يجب على أية زوجة، كما على أي زوج، أولا وقبل كل شيء أن تفهم نصفها الآخر ولا تعيقه في عمله، بل تساعده في تنفيذ الأفكار التي قرر تكريس حياته لها، وتساعده في تحقيق ذاته في مهنته. لا توجد وصفات شاملة في هذا المجال".

وأشار الوزير إلى أنه عمل مع سفراء مختلفين، كانت لزوجاتهم أنماط سلوك مختلفة، لكن في جميع الأحوال كان ذلك فعالا ومفيدا للقضية وللعمل.

وأضاف أنه يجب على الزوج أيضا، احترام مهنة زوجته إذا كان لها عملها الخاص.