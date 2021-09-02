اكتشاف عاصمة سلتيك المفقودة في فرنسا

المصدر: (دبي - البيان)

أكد علماء آثار، بعد عثورهم على كنوز تاريخية شملت مجوهرات وأسلحة وقطع غيار عربات، إن أحد التلال التي تعود إلى العصر البرونزي في فرنسا قد يمثل عاصمة سلتيك المفقودة، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وعثر خبراء من جامعة تولوز جان جوريس، على المجموعة الثمينة التي لا تقدر بثمن بالقرب من جانات في مقاطعة أليير الفرنسية، على بعد 80 ميلا شمال غرب ليون.

وكشفت التنقيبات عن مستوطنة محصنة كبيرة -30 هكتاراً- كانت تحتوي على صف مزدوج من الجدران الحجرية يبلغ ارتفاعها 20 قدماً. وأسفر الموقع عن مئات العناصر التي يعتقد أنها دفنت في حوالي 800 قبل الميلاد كجزء من طقوس دينية. وهذه الوفرة نادرة من التلال الفرنسية.

وفي الواقع، أنه يمثل أحد أغنى مواقع رواسب المعادن من العصر البرونزي في أوروبا.

وتمثل الحفريات أيضاً شيئاً من انتصار للأجيال القادمة على اللصوص - الذين بدؤوا في نهب بعض الكنوز من الموقع مرة أخرى في عام 2017. وأوضح عالم الآثار بيير إيف ميلسينت، من جامعة تولوز جان جوريس، أن الكنز الذي عُثر عليه في موقع جانات كان منتشراً عبر خمسة رواسب مختلفة.