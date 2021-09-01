مصر.. كشف سر جريمة مقتل سيده على يد أخيها

المصدر: البيان

هزت جريمة مقتل سيدة في العشرينيات من عمرها قبل ولادتها بنصف ساعة مصر وراح الجميع يتساءل ماالسر وراء هذه الجريمة الشنيعة، وما الدوافع التي تجعل إنساناً يقتل أخته؟ فكان السر في الإدمان أو كما يقال باللهجة المصرية " الكيف".

فعلى مدار 4 سنوات، ظلت الأخت الضحية تسعى للعلاج من أجل الإنجاب حتى، رزقها الله بالحمل وقبل لحظات من الولادة لم تكتمل فرحة القتيلة ولم تر طفلها الذي كانت ترجوه من ربها فغدرت يد آثمة لاتعرف الرحمة بالأم وجنينها.

وقف جيران الضحية في ذهول يروون تفاصيل تلك القصة التي سارت حديث الساعة بين الأهالي.

وبحسب الروايات وفق صحيفة الأهرام المصرية فقد سبق للمتهم وتعدى على أخته بالضرب بسلاح أبيض، منذ عامين حيث سدد لها عدة طعنات إلا أن "ربنا كتب لها عُمرا جديدا".. بهذه الكلمات بدأت "أم سيد" جارة القتيلة والشاهدة على الواقعة.

وأضافت: كانت الساعة لا تتجاوز الثالثة عصراً، عندما حضر المتهم إلى شقة شقيقته "الضحية"، يطلب منها مبلغا ماليا لسداد بعض ديونه، بينما كان ينوي شراء جرعة من المخدرات، إلا أن شقيقته عندما علمت بذلك، رفضت وأكدت عدم وجود أموال معها، الأمر الذي أثار حفيظته لعلمه أنها ميسورة الحال، لأن زوجها يعمل تاجرا ولديه الكثير من الأموال.

وتابعت: ادعى المتهم إصابته في قدمه وأنه يريد عصا خشبية ليتكأ عليها، وعندما أتت له بالعصا، غافلها وانهال عليها ضربًا، لتدخل في حالة من الإغماء، ثم أخذته أفكاره الشيطانية للانتقام، من أجل الحصول على الأموال لشراء المخدرات، فاستل سكين المطبخ وسدد لها 6 طعنات نافذة في منطقة الرقبة والبطن مع علمه بأنها حامل، لتسقط غارقة في دمائها وتفارق الحياة في الحال.

وقال جار آخر: إن الشاب معروف بين الأهالي بإدمانه للمخدرات، وبدأت المشاكل بينه وبين شقيقته بسبب رغبته الدائمة في الحصول على أموال لشراء المخدرات، وكان دائما ينتهي الحوار بينهم باستجابة الأخت لطلب شقيقها كرها، ويبدو أن الشاب قتل شقيقته لعدم استجابتها هذه المرة لطلبه المعتاد.

وأضاف ثالث: "المجني عليها يشهد لها الجميع بطيبتها وحسن الخلق، مضيف أنها كانت محبوبة من جميع الأهالي".

وتابع: كانت طوال شهر رمضان تحضر وجبات الطعام لإفطار الفقراء، بجانب المبالغ المالية لمساعدة الأسر المحتاجة بالمنطقة شهرياً.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

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