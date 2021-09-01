بأي ذنب قتلت.. تذبح طفلتها بسبب بكائها المستمر

المصدر: البيان

في جريمة تقشعر لها الأبدان أقدمت سيدة مصرية في العقد الرابع من عمرها، صباح اليوم الأربعاء، على ارتكاب جريمة شنيعة حيث ذبحت طفلتها الرضيعة التي لم تبلغ عامين باستخدام "سكين" في غياب زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات أن المتهمة تخلصت من ابنتها بسبب كثرة بكائها المتواصل، وأنها فشلت في إسكاتها لأيام متواصلة وفق صحيفة الشروق.

وقال زوج المتهمة إن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية في الأيام الأخيرة، وهو كان خارج المنزل وقت ارتكاب الواقعة.

وبداية الجريمة المروعة تعود إلى تلقي مركز شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مسؤول من داخل مستشفى قصر العيني يفيد وصول طفلة مصابة بجرح أسفل الرقبة.

وعلى الفور انتقلت رجال المباحث إلى المستشفى وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهمة وزوجها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، في جنوب الجيزة، بحبس أم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلتها، بسبب بكائها المستمر في منطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن طفلة عمرها يقترب من العامين، وصلت إلى المستشفى مصابة بجرح طعني، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها؛ وتبين أن والدتها وراء الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن الأم ادعت أن ابنتها سقطت من أعلى الدرج في عقار سكنهم، قبل أن تعترف بقتلها بسكين، بسبب بكائها المستمر.