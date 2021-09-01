السعودية تضبط 7 أطنان دجاج منتهية الصلاحية

المصدر: واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية 7 أطنان من منتجات الدجاج المجمّد المخزّنة بطريقة مخالفة في مستودع شرقي الرياض يزاول النشاط دون الحصول على أي مستندات رسمية.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا خلال جولاتهم منتجات دجاج مجمّدة مقطعة أجزاء صغيرة يتم تداولها في منافذ بيع صغيرة (بقالات) بأحياء شعبية، وبعد التحقق من عدم تسجيل المنتج جرى متابعة مصدره، واتضح أنه مستودع يزاول النشاط دون الحصول على أي مستندات رسمية.

ورصدت عدداً من المخالفات في الموقع تمثلت في تداول الدجاج المجمّد بطريقة عشوائية ومخالفة يتم فيها حفظ الدجاج الجاهز للتوزيع مع الدجاج المعد للتعبئة، ووجود منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافةً إلى ظهور علامات الفساد على تلك المنتجات من تجمعات دموية وكدمات، والبعض منها يتضح إعادة تجميده أو أنه جُمّد بطريقة خاطئة.

واكتشف مفتشو الهيئة وجود جهاز لطباعة تواريخ الصلاحية وملصقات توضع على المنتجات بعد تعبئتها لتمديد فترة صلاحيتها، وسط ظروف تخزين غير مناسبة ومخالفة للاشتراطات.

وأغلقت إثر ذلك المنشأة المخالفة، واستدعت الممثل النظامي لها لسماع أقواله، استكمالاً لتطبيق العقوبات والأنظمة بحق المسؤولين عن المنشأة وإحالتهم للجهات المعنية.