"كابتشينو" بحليب البطاطس في السويد.. ممكن

المصدر: البيان

طورت شركة الألبان النباتية السويدية "دوق"، التي تم إطلاقها حديثًا، أول حليب نباتي في العالم يعتمد على البطاطس.

تم تطوير الحليب غير حيواني بالاعتماد على تركيبة ابتكرها فريق أبحاث بجامعة لوند.

المنتج هو بديل نباتي للحليب الحيواني يُلبي احتياجات الكثير ممن يعانون حساسية تجاه منتجات الألبان المختلفة، أو من يفضل تناول الأطعمة النباتية.

وفقًا للشركة الناشئة، فالحليب ليس مجرد رغوة مثل منتجات الألبان الحقيقية - إنها أكثر استدامة بكثير، حتى بالمقارنة مع منتجات الألبان النباتية المنافسة في السوق.

وبحسب العلامة التجارية، فإن المنتج الجديد هو أول بديل حليب نباتي في العالم يعتمد على البطاطس.

وتحتوي تركيبة الشركة الناشئة على بروتين البازلاء ومالتوديكسترين وألياف الهندباء وزيت بذور اللفت والنكهات الطبيعية. كما أن حليب البطاطس مدعم بالفيتامينات، بما في ذلك D و B12 وحمض الفوليك.