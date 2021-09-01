تطوير شرائح لحوم «واغيو» بطابعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

توصل علماء في جامعة أوساكا اليابانية إلى طريقة لصنع شرائح لحم «واغيو» في مختبر باستخدام تقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد، في خطوة يعتقدون أنها سوف تساعد يوماً ما في توفير شرائح منتجة من اللحوم المستنبة تشبه المنتجات الأصلية.

وباستخدام الخلايا الجذعية، التي أخذوها من أبقار «واغيو»، شرع العلماء في إنشاء بنية ذات خصائص «رخامية» تتميز بها أبقار «واغيو»، ويطلق عليها اليابانيون تسمية «ساشي».

وأفاد موقع «إنسايدر» أنه من خلال عزل خلايا لحم بقر «واغيو»، تمكن العلماء من تنظيم طريقة لتكديس العضلات والأوعية الدموية والدهون.

ثم قاموا بتشكيل الأنسجة على شكل شريحة لحم باستخدام الطابعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث تمكنوا من صف هياكل الخلايا في طبقات لتشبه الأنسجة الحقيقية في الكائنات الحية.

ويعتقد الباحثون أن أصول تلك الشرائح من اللحوم الحقيقية سوف تميزها عن خيارات نباتية أخرى، كان يجري العمل عليها في الفترة الأخيرة.

هذا، ومن المعروف أن لحم بقر «واغيو» غالي الثمن.