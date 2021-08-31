شركة هندية تقدم راتب شهر للموظفين الذين يحققون أهدافاً صحية خلال عام

المصدر: البيان

الشيء الذي أدركناه جميعاً في السنتين الماضيتين هو مدى أهمية صحتنا الجسدية والعقلية، ولكن على الرغم من محاولات كثيرة للحفاظ على حياة صحية، إلا أن الالتزام بذلك يصبح صعباً بعض الشيء بالنظر إلى الضغوط المختلفة، بما في ذلك في العمل.

الآن أطلقت شركة هندية برنامج مبتكر لتشجيع موظفيها على الحفاظ على صحتهم، وذلك عن طريق تحقيق هدف صحي على مدى 12 شهراً، مع تقديم راتب شهر لمن يحقق الهدف إلى جانب المشاركة في سحب يانصيب للشركة على مكافأة قيمتها 10 آلاف روبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، نيثين كاماث، على حسابه أن الموظفين لا يتمتعون بصحة جيدة، بسبب جوانب مختلفة مثل قلة النشاط البدني، وعدم التوازن بين العمل والحياة، والنظام الغذائي السيء، من بين أمور أخرى، مضيفاً إنه من أجل تحفيز فريق العمل لتبني أسلوب حياة أكثر صحة، ستكافئ الشركة الموظفين الذي يقومون بتحولات في حياتهم، ذاكراً أن شركة "زيرودا" طلبت من كل عضو في الفريق بوضع هدف صحي على مدى 12 شهراً، مع تحديث شهري من أجل المساءلة، وأنه في سبيل زيادة المشاركة، سيحصل كل شخص يحقق الهدف على شهر من راتبه، ومكافأة المشاركة في سحب للفوز بقيمة 10 آلاف روبية.

ومنذ مشاركة المنشور على الانترنت، انتشر كالبرق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما أشاد كثيرون بمبادرة الشركة، تساءل غيرهم ما إذا كان الأمر سينجح بالفعل.

فعلق آني بروكار، على موقع "تويتر": "أرى المزيد من أصحاب المشاريع بحاجة إلى استخدام ابداعهم لتحسين رفاهية الموظفين"، فيما قال آخر "هذا رائع ويظهر أن الشركة تفهم الاستثمار، فعلى المدى الطويل، أفضل استثمار هو في البشر".

ووجه رجل امسه هارشال واني، رسالة الى الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "وضعت التركيز على الموظف، وحددت الهدف للموظف ليس كطقس معياري من أجل التقاط الصور ونشرها على ليندكين".

أما كارتيك كامادار، فكتب: "عدم تحقيق الهدف ينبغي ألا يكون محبطاً للأشخاص وإلا من الممكن أن يؤثر على صحتهم، وبالنظر الى برنامج المكافآت والتقدير الفعال، لدي اهتمام في معرفة ما سيحصل للأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحقيق الهدف".