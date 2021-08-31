السعودية.. السماح بإدخال الهواتف للمدارس مؤقت وقريبا إصدار آلية للحد من التجاوزات

المصدر: البيان

كشفت صحيفة الوطن السعودية أن قرار السماح بدخول الجوالات في المدارس سيكون لفترة مؤقتة، للتأكد من تحصين الطلاب وتسهيل عملية المتابعة للطلاب والطالبات، بما لا يؤثر على خطة سير الدوام المدرسي، فيما ستصدر الوزارة خلال الفترة المقبلة تنظيما لآلية دخول الجوالات، بما يحد من بعض الظواهر والاختراقات والتجاوزات.

ووضع موجهون طلابيون في بعض المدارس حزمة من الإجراءات التنظيمية للحد مخاطر استخدام الهواتف المحمولة وانتهاك الخصوصيات بتصوير الآخرين، أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم، أو تجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك.

ومن بين تلك الإجراءات، أخذ إقرارات خطية على جميع طلاب المدرسة، وتوقيع الطالب على الإقرار، وتسليمه نسخة من الإقرار، وتضمين الإقرار، حظر استخدام الجوال داخل المدرسة، وأي ممارسات غير نظامية، وبيان العقوبات المترتبة على استخدام الهاتف بطريقة مخالفة للتعليمات والأنظمة، والتي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، والتي يعاقب فيها المتورط بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وكذلك إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيق التراسل السريع إلى أولياء الأمور، التأكيد على أبنائهم في استخدام الهاتف داخل المدرسة.

وأبانوا أن بعض إدارات المدارس في حالة استنفار داخل المدارس، وذلك من خلال الزيارات الصفية للطلاب، وإلقاء محاضرات تحذيرية وتوعوية في سوء استخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وبالأخص التصوير، موضحين أن بعض المدارس، ستشرع في زيادة كاميرات المراقبة داخل مرافق المدرسة لمتابعة سلوكيات الطلاب، والتي من بينها استخدام الجوال بطريقة مخالفة، واستخدام الهاتف لإجراء الاتصالات الضرورية والطارئة، إن دعت الحاجة لذلك، وإغلاق الهاتف تماماً داخل الحصص الدراسية.

وأضافوا أن من بين الإجراءات، وضع لافتات توعوية في كافة مرافق المدرسة، تحذر الطلاب من استخدام الجوال، وتكثيف جوالات المعلمين على الفصول والممرات لمتابعة كافة السلوكيات، مشيرين إلى أن هناك إيجابيات محدودة للسماح للطلاب في استخدام الهواتف الذكية داخل المدرسة، ومن بينها: استخدامه لإثبات الحالة الصحية للطالب في تطبيق «توكلنا»، والاستفادة منه في تطبيق «تباعد»، واستخدامه للدخول على منصة «مدرستي» لمتابعة الدروس غير المتزامنة، أو استرجاع بعض المعلومات في بعض الشروحات لبعض المقررات، أو حل المسائل العلمية المختلفة، وبالأخص لمقررات طلاب المرحلة الثانوية، وإجراء المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة عند الضرورات أو في نهاية الدوام المدرسي، أو التواصل مع السائقين الخاصين.