النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تصوير الطلاب في المدارس

المصدر: البيان

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الطلاب من التعدي على خصوصية الآخرين داخل المنشآت التعليمية وتصويرهم لزملائهم بكاميرا الجوال ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها داخل جولاتهم.

ويأتي تحذير النيابة العامة مع العودة الحضورية الآمنة لطلاب التعليم وفق الإجراءات الاحترازية التي من ضمنها حمل الطلاب والطالبات جوالاتهم داخل المدرسة، حيث لن يسمح لهم بالدخول إلى مدارسهم إلا بعد إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من أخذهم للجرعتين من لقاح كورونا.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية سواء المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر بالمرسوم اللكي رقم ( م/113) وتاريخ 1429/11/19. وفقا لصحيفة عكاظ.

وعلى المتضرر المسارعة بالإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم عبر تطبيق «كلنا أمن».