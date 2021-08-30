مصر.. والدان يجبران ابنتهما على تناول السم لرفضها الزواج

المصدر: البيان

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة قنا، من ضبط عامل وزوجته بتهمة وضع مادة سامة لابنته بعد تكبيلها فى المنزل بالسلاسل وتعذيبهاووضع مادة سامة لها، بعد رفضها الزواج .

وكشفت تحريات المباحث، أن والد المجنى عليها وزوجته، كبلا الابنة عليها بالسلاسل، وقاما بتعذيبها ووضع مادة سامة لها عبارة عن صبغة شعر، وأرغماها على تناوله للتخلص منها، بعد رفضها الزواج من أحد أقاربها. بحسب اليوم السابع المصرية

وكانت مدرية أمن قنا، تلقىت إخطاراً من غرفة العمليات، بوصول أمل.ي.ح، 22 عاماً، مقيمة في قرية حجازه قبلي إلى مستشفى قوص المركزى، أدعاء تناول صبغة شعر وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويلها إلى مستشفى قنا العام لاستكمال العلاج. وأخطرت النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين.