القبض على سعودي سرق أكثر من مائتي ألف ريال في جدة

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على سعودي، ارتكب (6) حوادث سطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت (204,000) ريال.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب (6) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في السطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت (204,000) ريال، بجسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واضاف ،جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.