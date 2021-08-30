مخطوط أزتيكي يكشف أسراراً جيولوجية

المصدر: (دبي - البيان)

عثر باحثون في المكسيك على مخطوطة لحضارة الأزتيك يعود تاريخها إلى 500 عام، وهي أول دليل مكتوب على وجود الزلازل في الأمريكيتين، كتبها أبناء حضارة الأزتيك الذين استخدموا نوعاً من الكتابة معروفاً باسم Codex Telleriano-Remensis، يعتمد على الرموز والألوان، نقلاً عن مواقع إخبارية.

وقد سمحت المخطوطة بعد قراءة رموزها بتحديد تاريخ 12 زلزالاً بين عامي 1460 و1542، نقلاً عن موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وتقدم الصور التوضيحية بالمخطوطة التي يبلغ عمرها 500 عام المعلومات حول حجم وموقع وأضرار كل زلزال، بيد أن الحسابات التاريخية الموجودة في السجلات المكتوبة بعد الغزو الإسباني ساعدت الباحثين المكسيكيين على تحديد الزلازل التي حدثت بين عامي 1460 و1542. من جهة أخرى، شملت الصور الموجودة بالمخطوطة أيضاً الظواهر الطبيعية والأحداث الاجتماعية التي حدثت في نفس وقت وقوع الزلزال.