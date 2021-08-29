تأجيل احتساب غياب الطلبة غير مكتملي التطعيم في السعودية

المصدر: البيان

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.