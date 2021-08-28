جراحة عاجلة لعريس ليلة زفافه

المصدر: البيان

في واقعة نادرة أصيب عريس من محافظة الشرقية في مصر بانفجار الزائدة الدودية ليلة عرسه ما استدعى نقله إلى غرفة العمليات في الحال.

وأجرى فريق طبي بمستشفى فاقوس النموذجي جراحة عاجلة للعريس بعدما تأكد انفجار الزائدة الدودية.

وأكد الدكتور هشام شوقي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للمصاب وفق صحيفة المصري اليوم.

وأضاف مسعود، أن العريس المصاب وصل يعاني من آلام حادة في البطن، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين انفجار الزائدة الدودية لديه.

وأشار شوقي إلى أن حالة العريس مستقرة ويخضع الآن للرعاية الطبية.