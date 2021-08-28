جريمة مروعة.. مقتل الشابة نورزان يفجر غضباً كبيراً في العراق

المصدر: وكالات

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الحزن والغضب على مقتل الشابة نورزان الشمري البالغة 20 عاماً في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، والذي أثار موجات واسعة من الغضب في الشارع العراقي، لهول الجريمة التي تعرضت لها الشمري، وسط مطالبات بسرعة إلقاء القبض على الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فأن نورزان التي تعمل في محل للمعجنات، تعرضت وهي في طريق عودتها للمنزل، لاعتداء من قبل 3 رجال قاموا بطعنها بالسكاكين، وسط تقارير عن تعرضها للتحرش والاغتصاب.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، على لسان اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني، تفاصيل أولية حول مقتل نورزان.

وبحسب المسؤول العراقي فإن :"الجريمة نفذت من قبل 3 أشخاص بآلة حادة، سكين، حيث كانوا يرتدون غطاء رأس خلال تنفيذهم الجريمة".

واضاف :"كمعلومة أولية، لا يوجد أي اعتداء جنسي على الفتاة، كون الجريمة نفذت في الشارع، وبانتظار تقرير الطب العدلي، وجرى تدوين أقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها".

فيما تحدثت صفحات وشبكات اجتماعية، عن أن بعض أقارب الفتاة المغدورة، ربما هم المتورطون في جريمة قتلها على خلفية مشكلات عائلية.

وتعيد هذه الجريمة المروعة التي هزت بغداد، طرح قضية تصاعد العنف ضد المرأة في العراق، وارتفاع معدلات الجريمة المتصلة بالعنف الأسري وبقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وتحول وسم "حق نورزان ضحية التحرش" لحملة محمومة تجتاح صفحات المواقع الاجتماعية العراقية، لتسليط الضوء على معاناة النساء من التحرش الجنسي بهن في الأماكن والمرافق العامة في البلاد، وضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية، لانصاف المرأة ووضع حد لجرائم القتل والتحرش، وممارسات الابتزاز وامتهان الكرامة بحقها.