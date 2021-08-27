بأبشع الطرق.. "دجال" يتسبب بقتل امرأة مصرية لإخراج الجن من جسدها

المصدر: البيان

تسبب معالج روحاني "دجال" في مقتل امرأة مصرية، عبر تقييدها بالحبال وضربها وتعذيبها بأبشع الطرق الوحشية بدعوى إخراج الجن من جسدها.

وشهدت محافظة حلوان جنوبي القاهرة بمصر، الجريمة المأساوية، حيث ادعى "الدجال" أنه سيتمكن من إخراج الجن من جسد المرأة عبر الضرب، ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

وقال مسؤول أمني إن المجني عليها، تدعى "ليلى" وتبلغ من العمر 35 عاما، وكانت تعاني من حالة نفسية سيئة، مشيراً إلى أن زوجها استعان بمعالج روحاني لعلاجها.

وأضاف أن زوج المجني عليها كان يساعد "الدجال" في جلسات العلاج من خلال تقييد زوجته بالحبال وتمكين الدجال من ضربها وتعذيبها لمعالجتها من "المس" وإخراج الجن من جسدها، وفقا لسكاي نيوز.

وأردف المسؤول الأمني أن المجني عليها لم تتحمل جلسة الضرب والتعذيب، مما نتج عنه إصابتها بحالة إعياء شديدة، فقدت على إثرها الوعي، لافتا إلى أن "الدجال" لاذ بالفرار بعد أن طلب من زوج المجني عليها تركها تستريح قليلا على فراشها.

وتابع "بعد فترة قصيرة، دخل الزوج للاطمئنان على زوجته، ولكنه وجدها جثة هامدة، فأسرع إلى إبلاغ أسرتها بعد تأكده من وفاتها، نتيجة عدم قدرتها على تحمل التعذيب والضرب".

واختتم المسؤول الأمني، أن زوج المجني عليها ذهب إلى مفتش الصحة لإنهاء إجراءات الدفن، إلا أن مفتش الصحة اشتبه بوجود شبهه جنائية، بعد إجراؤه للكشف الظاهري على الجثة، والذي أظهر وجود إصابات وكدمات على جثمان المتوفية.

وتوجه مفتش الصحة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، وبتكثيف التحريات، تم إلقاء القبض على "الدجال" الذي اعترف بأنه كان يعالج الضحية من "الجن"، عن طريق الضرب والتعذيب لإخراجه من جسدها وأنه لم يقصد قتلها.