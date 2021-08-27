إيقاف مشهورين بتهمة خداع المستهلكين وتغريمهما 500 ألف ريال في السعودية

المصدر: البيان

نشرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية قراراً بحق مخالفَين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على "سناب شات" عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما 500 ألف ريال.

المخالف الأول.. منصور علي سليمان الرقيبة "سعودي الجنسية"، وتضمنت العقوبات تغريمه (200.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

المخالف الثاني.. أحمد سليمان محمد السيف "سعودي الجنسية"، وتضمنت العقوبات تغريمه (300.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.