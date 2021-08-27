نمر يهاجم عارضة أزياء

المصدر: دبي - د.ب.ا

هاجم نمر عارضة أزياء ألمانية تدعى جيسيكا ليدوف، خلال إحدى جلسات التصوير، التي كانت تقوم بها داخل القفص الخاص به مع مالكته، ما أدى إلى تعرضها لإصابات عديدة في منطقة الرأس.

وتحقق الشرطة الألمانية في ملابسات الحادث، الذي تعرضت له ليدوف، 36 عاماً، خاصة أنه نتج عن إهمال من مالكة النمر.

وقال موقع «ذا شيرواكرونيكال» الأمريكي، في تقرير عن الحادث، إن الحادث وقع في ولاية «ساكسونيا أنهالت»، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق مع مالكة النمر، بعد نقل جيسيكا ليدوف إلى المستشفى.

وذكر الموقع أن ليدوف، دخلت قفص النمر مع صاحبته، لكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من النمر الذي قام بعضها في منطقة الرأس.

ولفت الموقع إلى أن النمر الذي هاجم عارضة الأزياء الألمانية شارك في عدة جلسات تصوير مع آخرين في وقت سابق.