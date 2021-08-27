اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

المصدر: القاهرة - البيان

تمكن فريق مصري من جامعة المنصورة (شمال شرق الدلتا بمصر)، من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يعود إلى ما قبل 43 مليون سنة.

يمثل ذلك الاكتشاف، طبقاً لتقرير صادر عن رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عبد الباسط «طفرة لعلماء الحفريات العرب، ذلك أنه يعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان».

وبحسب التقرير فقد تم «استخراج حفريات الحوت في العام 2008 بواسطة فريق بحثي من خبراء وزارة البيئة.. وتمت دراسة وتوثيق الحوت الجديد تحت إشراف ومتابعة وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية».

وقال أحد المشاركين الرئيسيين بالاكتشاف والدراسة، الدكتور محمد سامح، إن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتي تعود إلى العصر الإيوسيني (جيولوجية استمرت من 56 إلى 34 مليون سنة مضت)، مشيراً إلى أنها تعد منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

يبلغ طول الحوت ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كغم، وقد سمي الحوت الذي تم استخراجه من واحة الفيوم (فيومسيتس أنوبس). ويمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التي مكنته من التعايش في ذلك الوقت.

فيما أشار أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الدكتور هشام سلام، إلى أن «هذا الاكتشاف أسهم في زيادة معارف الفريق البحثي عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، ما ساعد في توجيه رؤية الفريق البحثي».

وطبقاً للباحث عبدالله جوهر (طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورة، وأحد المشاركين في الاكتشاف) فإن «هذا الاكتشاف المهم يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات، خصوصاً حفريات الحيوانات القديمة، والتي تسهم يوماً بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة»، مشيراً إلى أن توثيق نوع جددٍ من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.