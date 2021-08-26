قطيع من الأغنام يرسم قلباً حداداً على وفاة عمة مزارع

المصدر: البيان

شارك قطيع من الأغنام مزارعاً استرالياً الحزن على وفاة عمته عن طريق رسم قلب تكريماً لذكرى المتوفاة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو حيث تجمعت الأغنام بطريقة معينة راسمة شكل قلب في منظر رائع.

و لعدم قدرة المزارع على حضور مراسم جنازة عمته بسبب الحظر ابتكر طريقة للتعبير عن مشاعره "عن بعد".

وحتى وقت قريب، حظيت أستراليا بالإشادة الواسعة لاستراتيجيتها في إغلاق الحدود وبرامج الحجر الصحي وعمليات الإغلاق المبكرة.

لكن سلالة دلتا سريعة الانتشار تحدت هذه الدفاعات خلال الشهر الماضي.

ويتعين على المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا من أجل شراء مستلزمات البقالة وممارسة التمارين الرياضية ولأسباب ضرورية أخرى.

وتلتزم السلطات الأسترالية بالقضاء على حالات الإصابة المحلية كلياً إلى أن يتم تحصين غالبية السكان.