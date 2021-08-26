بوتين يردّ على رسالة طفلة سورية لقبته بـ "أبو علي".. فيديو

المصدر: البيان

"أشكرك لإعادة الابتسامة لنا، أشكرك لأننا بمساعدتكم استطعنا العودة لمدارسنا، والعودة لحياتنا الطبيعية، أشكرك لأنني لا زلت أتمسك بحلمي وأتيقن بأنني سأصبح طبيبة عيون في المستقبل".

بهذه الكلمات وجهت الطفلة السورية، إيمان علي، رسالةً شكر وامتنان للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك في ختام زيارتها برفقة مجموعة من الأطفال السوريين المتميزين بدراسة اللغة الروسية، كان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد وجّه دعوة لهم لزيارة روسيا والتعرف على ثقافة بلد اللغة التي يدرسونها.

الطفلة السورية، التي تبلغ من العمر 9 سنوات، وجهت شكرها لكل من الرئيسين بشار الأسد، وفلاديمير بوتين.

ولأن رسالة الطفلة إيمان، كما رسائل جميع الأطفال السوريين، لا بد أن تلقى صدىً، وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رداً على رسالة الطفلة عبر فعالية أقيمت،أمس الأربعاء، في السفارة الروسية في دمشق، قال فيها: "أعبر لك عن خالص امتناني بهذا الكتاب المفعم بكلمات الحب والشكر، وهو يدل على أن كل طفل يحلم بحياة سلمية وسعادة منبثقة من الحياة في بيت آمن، لا شك بأنه من المهم جداً لكل الأطفال السوريين العيش بأمان والشعور بالمحبة والفرح والتيقن بمستقبل جيد"، وفق ما نقلت "سبوتنيك".

وتابع الرئيس الروسي في رسالته: "القيادة الروسية تعمل من أجلك ومن أجل كل طفل لإعادة حياتكم لمجراها الطبيعي والمضي قدماً بثقة نحو غد أفضل، نحن سنستمر بتقديم المساعدة للشعب السوري لاستعادة الحياة السلمية، وأنا على يقين بأنه بفضل الأطفال السوريين وقلوبهم الطيبة سيكون المستقبل أمامكم، وأتمنى أن تتحقق جميع آمالكم وأحلامكم".

الطفلة إيمان بينت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أنها زارت موسكو، وشعرت أنها في بلدها، وتابعت: "أقول نيابةً عن الأطفال في سوريا شكراً لسيادة الرئيس فلاديمير بوتين، نحن نلقبه في سوريا "أبو علي بوتين"، وهذا اللقب يدل على قوته وصموده وشجاعته، شكراً لجيش روسيا البطل بتعاونكم بدأ السلام يعود لنا، شكراً للرئيس بشار الأسد على محبته ورعايته وإصراره على الانتصار والعلم وعودة الحياة الطبيعية لنا".

من جانب آخر، أكد مدير الإدارة السياسية في سوريا بتصريحه لـ "سبوتنيك"، أن رد الرئيس بوتين يعتبر رسالة محبة وتعاون وصداقة بين الشعبين الروسي والسوري، وهو يجسد التعاون المبني على الاحترام المتبادل المثمر للارتقاء والتطور والازدهار بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين".

واختتمت الفعالية التي حضرها قائد عمليات الجيش الروسي، ومعاون وزير الدفاع ومدير الإدارة السياسية في سوريا، بتسليم نائب قائد هيئة الأركان الروسية المشتركة هدية الرئيس بوتين للطفلة إيمان التي تجسد رمز دولة روسيا الاتحادية للتأكيد على بذل جميع الجهود لإعادة الحياة السلمية في سوريا.