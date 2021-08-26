متاحف ومواقع دبي الأثرية منارات معرفة وشواهد عراقة

المصدر: دبي - البيان

تختزن متاحف دبي ومواقعها التراثية ذاكرة الوطن كونها منارات للمعرفة وشواهد على ماضي الإمارة العريق وتراثها الثقافي الأصيل الذي تحمل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» رسالة صونهما، موفرةً لأفراد المجتمع من مختلف فئاتهم ومشاربهم الثقافية تجارب ثرية من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها داخل تلك المواقع التراثية المميزة في جميع أنحاء الإمارة.

تلتزم «دبي للثقافة» بمسؤوليتها الثقافية في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي للإمارة، والاحتفاء بتاريخ الإمارة العريق والقيم التراثية الإماراتية الأصيلة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية المتاحف والمواقع التراثية في تعريف العالم بتاريخ دبي النابض بالحياة وترسيخ مكانتها الثقافية العالمية، وتسعى من خلال المتاحف والمواقع الأثرية إلى توفير مراكز للثقافة والتراث تسهم في توفير تجارب ثقافية ثرية لزوارها من المواطنين والمقيمين والسيّاح.

تفاعل

ومن خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، تتيح الهيئة بوابة بخدمات ذات كفاءة عالية لتشجيع الجمهور على استكشاف مختلف النواحي الإبداعية والثقافية في دبي، وتتيح الفرصة أمامهم للتعرف إلى التاريخ المجيد والإرث الحافل للإمارة، والتفاعل بسهولة مع المشهد الثقافي والفني الحيوي والمزدهر فيها.

فمن خلال الخدمات المتوفرة على موقع الهيئة ومواقع متحفيّ الاتحاد والشندغة، يستطيع أفراد المجتمع الحصول بكل يسر على خدمات مثل حجز التذاكر، والإرشاد الثقافي للمجموعات والوفود في المتاحف والمواقع التراثية، فضلاً عن خدمة حجز المساحات والمرافق متعددة الاستخدامات المتوفرة في المتاحف، ويتم الحصول على تلك الخدمات عبر خطوات بسيطة وسريعة.

صرح وطني

ويُعتَبر متحف الاتحاد صرحاً وطنياً عريقاً بسمات القرن الحادي والعشرين، يحمل بين ثناياه تاريخ وطن، ويلهم الزوار من خلال قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة التي يحكيها من وجهة نظر قادة الدولة لتشجيع الأفراد على اقتفاء خطاهم في بناء الأمة، وذلك عبر معارض تفاعلية وبرامج تعليمية ومعروضات تضم وثائق ومواد تاريخية توثق أحداث تأسيس الدولة.

يوفر المتحف رحلة فريدة تستكشف التسلسل الزمني للأحداث، وصولاً إلى إعلان دولة الإمارات في العام 1971 مع التركيز بشكل رئيسي على الفترة ما بين 1968 و1974. ويضم المتحف مرافق عدة من بينها مسرح، وقاعات دراسية، ومكتبة تخصصية وحديقة خارجية لاستضافة الفعاليات الرئيسية.