اليابان: إغلاق أفعوانية للتحقق من تسببها بكسور في العظام

دبي-البيان

جرى إغلاق أفعوانية في اليابان، وصفت بأنها الأسرع في العالم من حيث التسارع، بعد تقارير تفيد بتعرض 4 ركاب لكسور في العظام.

ووفقاً لمواقع إخبارية، أعلنت محافظة ياماناشي أن العديد من الركاب على متن قطار الأفعوانية Do-Dodonpa بمدينة ملاهي "فوجي كيو هايلاند" أصيبوا بكسور في مناطق بالعنق والصدر والظهر.

وتبعاً لبيان صادر عن الحديقة، فإن اللعبة التي تصل سرعتها إلى 112 ميل في الساعة قد أُغلقت "بسبب إصلاحات تتعلق بإجراءات السلامة". مضيفةً إن 4 ركاب أبلغوا عن إصابتهم أثناء الرحلة بين ديسمبر من العام الماضي وأغسطس الجاري. مكدةً على أنه لم يتم التأكد بعد من "العلاقة السببية بين الإصابات وآلات التسلية".

يقع المكان بالقرب من قاعدة جبل فوجي، وقد تم إيقاف استخدامه في 12 أغسطس 2021. وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن الحكومة الإقليمية أن جميع الركاب أصيبوا بـ "إصابات خطيرة" بما في ذلك كسر في عنق الرحم وكسر في العمود الفقري، وقد يتطلب الأخير ما يصل إلى العلاج لمدة 3 أشهر في المستشفى.