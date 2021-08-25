11 صورة لم تشاهد من قبل لنجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو في مزاد

المصدر: إعداد: نهى حوا

يعرض مزاد بلوس انجليس في الولايات المتحدة، 11 صورة لم تشاهد من قبل لنجمة هوليوود الراحلة، مارلين مونرو، حيث من المتوقع أن تبدأ المزايدات من 800 دولار على الصورة.

وكانت مارلين ذات الشعر الأشقر الأصفر الزاهي، في عمر 19 عاماً، تملك شعراً مائلاً على البني، كما يظهر في الصور التي التقطها لها المصور المجري اندريه دي دينيس في أعوام 1945 و1949 و1953.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، كان المصور دي دينيس قد التقى للمرة الاولى بعارضة الازياء التي كانت تحتفظ باسمها، نورما جين، في عام 1945. وكانت قد انفصلت للتو عن زوجها واعترفت للمصور عن رغبتها في أن تصبح ممثلة.

الآن، يعتقد بعض الناس أن صور دي دينيس ربما ساعدتها في الاندفاع الى النجومية.

ومن بين الصور التي ستعرض لمونرو في مزاد "نايت دي ساندرز" في 26 أغسطس، صورة مأخوذة في "توباي بيتش" بلونغ ايلاند في عام 1949، حيث يمكن مشاهدتها في رداء من القماش القطني، ويداها مشدودتان في صلاة، فيما تظهر مونرو في صورة أخرى خلال احدى جلسات التصوير الأولى مع المصور في عام 1945 عندما كانت فتاة مجهولة تمتاز بشخصية جذابة. كما يضم المعرض صورة في فندق "بيل أير" في عام 1953 الذي يصفه دي دينيس بـ "عامها الكبير" عندما جاءها "النجاح والشهرة" ومثلت في فيلمين "النبلاء يفضلون الشقراروات" و"كيف تتزوج من مليونير" في عام 1953.

وقد قام دينيس بالتقاط المزيد من الصور لمونرو في عام 1946 و1949 و1952 و1953، فيما تعود الصور المعروضة في المزاد إلى موقعين "توباي بيتش" بلونغ ايلاند، وفندق "بيل اير".

ووفقاً لصاحب المزاد، تعتبر الصور الأصلية التي التقطها أندريه دي دينيس لمارلين مونرو نادرة، وهو يصفها بالصور الرائعة لتلك الفتاة التي على وشك أن تصبح نجمة ناشئة، مشيراً الى وجود اهتمام شديد بها من جامعي الصور. وقد جاءت تلك الصور أصلاً من كيم غودوين الذي صمم دمى مارلين مونرو.

وتبدأ كل صورة من 800 دولار، ويمكن لمقدمي العطاءات المهتمين المشاركة في المزاد عبر الانترنت.

وسبق أن بيعت قطع أخرى لمارلين مونرو في مزاد "جوليا" في الماضي، كما بيع فستانها الشهير بطياته العاجية من فيلم "ذا سفن يير اتش" لعام 1955 مقابل 5 ملايين دولار.

وكانت مونرو قد توفيت عام 1962 عن عمر يناهز 36 عاماً.