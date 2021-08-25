لصّ رحيم بضحاياه.. يسرق 610 ملايين دولار عملات مشفرة ثم يقوم بإعادتها

المصدر: البيان

نفذ أحد قراصنة الانترنت الثلاثاء قبل الماضي واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ حيث تمكن من الحصول على 610 ملايين دولار قبل أن يصيبه الندم ويقوم بإعادتها.

وبحسب قناة "مونت كارلو" فقد أعلنت منصة "بولي نتورك" للعملات المشفرة أن قرصاناً واحداً أو أكثر نهب كمية هائلة من عملات Ethereum وBitcoin وTetherوغيرها في هجوم غير مسبوق.

ورداً على الاختراق، كتبت المنصة رسالة على حسابها في تويتر تطلب منه الاتصال بها "لإيجاد حل" إذا لم يكن يريد من السلطات أن تتعقبه وتحاسبه.

بعد ذلك نشر القرصان رسائل يتعهد فيه بإعادة الأموال، قائلاً إنه "ليس مهتماً جداً بالنقود". ومع ذلك، قال إنه كان ينوي إعادة الأموال في جميع الأحوال وأنه في الواقع كان يقدم خدمة للضحايا.

ونشر محلل لسوق ومحافظ العملات المشفرة رسالة القرصان التي جاء فيها "عندما اكتشفت الخطأ، أحسست بشعور مختلط. سألت ما الذي يمكن للمرء أن يفعله مع كل هذه الثروة. لا يمكنني الوثوق بأي شخص! الحل الوحيد الذي وجدته هو حفظه في حساب سري لكنه آمن وغير محدد الهوية".

وأعاد القرصان المبلغ الكامل كما أعلنت المنصة على تويتر.