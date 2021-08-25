اكتشاف أكبر مرجان في «الحاجز العظيم»

المصدر: دبي - البيان

اكتشف علماء جامعة جيمس كوك الأسترالية أكبر مرجان في الحاجز المرجاني العظيم، يشبه كثيراً كرة إسفنجية كبيرة وهو جسم حي واحد.

وتشير مجلة «نيتشر»، إلى أن الغواصين الذين يدرسون قاع المحيط قبالة سواحل جزيرة أورفيوس، اكتشفوا هذا المرجان الفريد قبل خمسة أشهر وأطلقوا عليه اسم «موغا دهامبي» وتعني بلغة السكان المحليين «المرجان الكبير».

وقد قاس الباحثون بالتعاون مع علماء البيئة المرجان الذي على عمق 7.4 أمتار تحت سطح الماء عند السطح الرملي للحاجز المرجاني، واتضح لهم أن شكله نصف كروي ويساوي قطره في الأسفل 10.4 أمتار وارتفاعه 5.3 أمتار. أي هو أكبر من أكبر مرجان اكتشف سابقاً في الحاجز المرجاني العظيم، بمقدار 2.4 متر.

ووفقاً لحسابات الباحثين، استناداً إلى وتيرة نمو المرجان في السنة ودرجة حرارة سطح البحر، يبلغ عمر هذا المرجان بين 421 و438 عاماً. أي أنه ولد قبل أن يستوطن الأوروبيون أستراليا.

وبعد أن فحص الخبراء هذا المرجان الضخم ودرسوه بالتفصيل، استنتجوا أنه بحالة جيدة جداً وأن 70 بالمئة منه لا يزال على قيد الحياة. وإن الجوانب والقاعدة بحالة صحية جيدة.