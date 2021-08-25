يغرق 30 بالمئة من الأراضي بسبب ارتفاع سطح البحر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن فلاديمير ريابوف، عالم المناخ الروسي، أن أسوأ التنبؤات المناخية قد لا تتحقق، إذا تمكنت بلدان العالم من تخفيض الانبعاثات، لافتاً إلى أن على البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، لأنه بعد 100 عام سيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار خمسة أمتار.

ويشير الخبير إلى أنه إذا ارتفع مستوى سطح البحر بضعة أمتار، فسوف يغرق 30 بالمئة من الأراضي. وهذه المناطق ذات كثافة سكانية عالية. ويقول: «سيتطلب هذا إجلاء عدداً كبيراً من السكان ونقل وسائل الإنتاج والمساكن».