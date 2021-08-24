مقتل امرأة بإطلاق نار من أحد أقاربها في الكويت

المصدر: البيان

قتلت امرأة كويتية من قبل قريب لها، أثناء خروجها بصحبة ابنتها على طريق إسطبلات الوفرة في الكويت.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، فإن المواطنة كانت بصحبة ابنتها، وتمت مطاردتها من قبل أحد أقاربها بالسيارة، ووجه عليهما سلاحا ناريا وأطلق النار فأصاب الأم بثلاث طلقات وفر هاربا.

وأبلغت الابنة عمليات الداخلية والإسعاف، وتم نقل "والدتها" إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني الذي تمكن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة البشعة.