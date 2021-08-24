الأعلى في العالم.. الصين تفتتح "طريق السماء" السريع

المصدر: البيان

بدأ السبت الماضي تشغيل أعلى طريق سريع في العالم (طريق السماء)، بين مدينة ناغتشو ولاسا بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، مع افتتاح الجزء الأخير البالغ طوله 227 كم بين ناغتشو ويانغباجاين، حسبما أعلنت "شينخوا" نقلاً عن وزارة النقل الصينية.

ويعد طريق ناغتشو-لاسا السريع، الذي يبلغ طوله 295 كم ويبلغ متوسط ارتفاعه أكثر من 4500 متر، جزءا من الطريق السريع الذي تربط بين بكين ولاسا، وهو أول طريق سريع يربط بين لاسا والمراعي بشمالي التبت.

وسيؤدي تشغيله إلى تقصير المدة اللازمة لقطع المسافة بالسيارة بين لاسا ومدينة ناغتشو إلى ثلاث ساعات بدلا من أكثر من ست ساعات.

وقال مسؤول بالوزارة إن ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرة النقل بشكل كبير وتحسين مستوى الأمن في الممر الذي يربط التبت بمقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.

وتم افتتاح الجزء من الطريق السريعة والذي يربط بين يانغباجاين ولاسا أمام حركة المرور في أكتوبر 2020.