علاج واعد لندوب التليف الرئوي

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد أطباء في مستشفى بلندن أنه بالإمكان علاج الناجين من «كوفيد 19»، ممن أصيبوا بضرر رئوي حاد، عن طريق حقنهم بخلايا دم خاصة بهم.

ويأمل كبار الأطباء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أن يعيد هذا العلاج الرائد وظائف الرئة الطبيعية لمعظم الناس عن طريق تدمير الندبات التي تجعلهم يكافحون من أجل التنفس.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نقلت الخبر، يشمل العلاج، أخذ كيس دم من المريض بالطريقة نفسها التي يجري عبرها التبرع بالدم، ثم يتم غزله في المختبر لفصل نوع من خلايا الدم البيضاء، تسمى البلاعم. ثم يعاد حقنها مرة أخرى في المريض، حيث يأمل الأطباء أن تلتهم البلاعم الندوب.

وحتى الآن تم علاج خمسة مرضى فقط، منهم رجل يدعى مايك سلمون يبلغ من العمر 63 عاماً، وكان قد أمضى ثلاثة أشهر في مستشفى «غايز أند سانت توماس» بلندن، بما في ذلك خمسة أسابيع على جهاز التنفس الاصطناعي، حيث تركت الندب نسبة 60 % من وظائف رئته تعمل فقط