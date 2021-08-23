القبض على سعودي أطلق النار في مناسبة اجتماعية بالرياض

المصدر: البيان

ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على سعودي أطلق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله بمدينة الرياض، معرّضاً حياة الآخرين للخطر.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وفقاً لوكالة الانباء السعودية "واس".

وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.