سرقة ألواح نحاسية من عمود النصر في برلين

المصدر: (برلين - أ ف ب)

تعرّض عمود النصر، وهو نصب تذكاري في قلب برلين، لسرقة ألواح نحاسية مهمّة منه «ذات قيمة تاريخية»، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية.

واكتشف عمّال كانوا يجرون أعمال إصلاح، اختفاء «أجزاء كبيرة» من الألواح المعدنية التي تغطّي سقف المدخل في هذا المعلم الشهير الواقع عند تقاطع أربعة شوارع رئيسية، بحسب المصدر عينه.

وأفادت صحيفة «بي تسد» المحلية بأن قيمة المسروقات قد تصل إلى مئات آلاف اليوروهات. وشيِّد عمود النصر للاحتفاء بذكرى الحملات العسكرية البروسية، لا سيّما ضدّ فرنسا نابليون.