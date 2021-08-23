صورة مذهلة لطفلة وسمكة بتعابير الوجه نفسها

المصدر: (دبي - البيان)

صورة مذهلة التقطتها إحدى الأمهات البريطانيات لطفلتها إلى جانب سمكة «الراي» وقد بدت تعابير الوجه المرتبكة نفسها على محياهما.

تلك الصورة تعدها الأم وندي أرمسترونغ بين الصور المفضلة التي التقطها لطفلتيها، حسب ما أفاد موقع إخباري كندي.

وفي العادة، تأخذ الأم من كمبريا طفلتيها بانتظام إلى حوض الأسماك في «لايك ديستريكت كوست» بإنجلترا.

ولكنها لاحظت في تلك الزيارة، أن سمكة الراي كانت تولي اهتماماً خاصاً بطفلتها ديزي، وقد ارتسمت على وجهها التعابير البائسة نفسها، فأخرجت هاتفها على الفور، وانفجرت في الضحك والتقطت الصورة.