السعودية.. سائق إسعاف ينقذ مريضاً ويلقى حتفه

المصدر: البيان

دفع سائق إسعاف قطع مسافة 400 كم، حياته لإنقاذ مريض تطلبت حالته نقله من مستشفى إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف السعودية.

وبعد أن أوصل المريض بسلام إلى المجمع، تعرضت في طريق العودة سيارة الإسعاف التي يقودها إلى حادث مروري نتج عنه وفاة السائق، وإصابة 5 آخرين بينهم الطبيب والممرضة وركاب السيارة الأخرى. وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وأشار المتحدث بصحة الطائف، إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة، حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادثة في حينها.