إنقاذ رجل من الموت تحت قطار.. "فيديو"

المصدر: وكالات

نجحت شرطة نيويورك في انقاذ شخص من الموت تحت عجلات القطار بعدما فقد وعيه وسقط على القضبان.

وقالت الشرطة نيويورك على حسابها في "تويتر"، إن أحد الضباط لم يتردد للحظة في النزول على القضبان وإنقاذ الرجل الذي كان فاقداً وعيه.

ودفع تصرف ضابط الشرطة، رجلاً آخر من ركاب المترو، إلى مساعدته في التصرف الشجاع، حيث نزل هو الآخر إلى القضبان وساعد الشرطي في إنقاذ الرجل.

وتقدمت شرطة نيويورك بالشكر للشرطي والشخص الذي ساعده، واصفة تصرفهما بأنه "شجاع".