بفستان الزفاف عروس تهرب في شوارع عمّان .. ما القصة؟

المصدر: البيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو، يظهر فتاة بلباس عروس، وهي "تركض هاربة" في شوارع عمّان.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي، في منشورات لهم، تعقيبا على الحادثة، عن سبب هروب العروس بهذه الطريقة في الشوارع.

ونقل موقع "سرايا" الإخباري الأردني، عن الفتاة الهاربة بلباس العروس، قولها إن ذلك كان ضمن جلسة تصوير متفق عليها.

وحسب ما نقل على الموقع فإن الفتاة كانت ضمن جلسة تصوير متفق عليها وليس زفافًا رسميًا، ثم خرجت بعد جلسة التصوير تجري في الشوارع ولم تدر أنها ستلفت أنظار الناس بالشوارع بهذا الشكل وتحدث ضجة في شوارع عمان.