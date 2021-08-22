اليونان تعرض كنوزاً أثرية بالمجان بمناسبة اكتمال القمر

المصدر: (أ ف ب)

في مناسبة اكتمال القمر ليل الأحد، يفتح 120 موقعا أثريا ومتحفا أبوابه بالمجان ولساعات طويلة في اليونان، في مبادرة تأمل منها وزارة الثقافة اليونانية أن "يطغى ضوء البدر على ظلّ الوباء".

وقرّرت سلطات البلد المعروف بطقسه المشمس تخصيص النصيب الأوفر هذه الليلة للقمر كي يتسنّى للزوّار تأمّل هذه الظاهرة الطبيعية في أجواء خلّابة.

وسيتسنّى للمقيمين والسياح النفاذ بالمجان إلى كلّ كنوز البلد تقريبا، التاريخية منها والثقافية، على ضوء القمر، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وتقام سلسلة من النشاطات أيضا في هذه المناسبة، من حفلات وعروض تمثيلية أو راقصة وجلسات شعرية وأخرى لمراقبة النجوم ومعارض في المتاحف الأثرية وعدّة مواقع في كريت وغيرها من الجزر في أرخبيل سيكلادس أو البحر الأيوني أو بحر إيجه.

غير أن "المتاحف والمواقع والبلديات ستحرص على تطبيق البروتوكول الصحي في هذا السياق الوبائي"، حسب ما قالت لوكالة فرانس برس، ألكسندرا أسبيوتي من المديرية العامة للآثار والتراث الثقافي في اليونان التابعة لوزارة الثقافة والتي أشارت إلى أن "بعض المواقع والفعاليات ستقيَّد بأعداد مخفّضة أو بحجوزات مسبقة".

وبعد موسم العام 2020 الذي لم يسلم من شرّ وباء كوفيد_19، تمكّنت اليونان حتى الآن من اجتذاب 70 % من إجمالي السياح الذين زاروا البلد سنة 2019، وفق ما كشف خريستوس ستايكوراس وزير المال اليوناني.

وتُعدّ السياحة قطاعا حيويا للاقتصاد اليوناني وهي تشكّل أكثر من 20 % من إجمالي الناتج المحلي في البلد.