امرأة أفغانية تضع مولودها في السماء

المصدر: البيان

وضعت امرأة أفغانية هاربة من أفغانستان مولودها أثناء تواجدها على متن طائرة عسكرية أمريكية مكتظة بالركاب وهي تحلق في السماء، في ظروف بالغة التعقيد.

وذكرت قيادة النقل الجوي الأمريكي على "تويتر" أن المرأة الأفغانية التي أجليت مع أفراد عائلتها، دخلت في حالة المخاض، ببينما كانت الطائرة تقترب من قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا. وفقا لسكاي نيوز.

وبعد علم طاقم الطائرة بالأمر، خفض قبطان الطائرة من ارتفاعها من أجل زيادة ضغط الهواء في الطائرة، وهو الأمر الذي قالت القيادة العسكرية إنه أنقذ حياة الأم الأفغانية.

ونقلت الأم إلى حجرة الشحن في الطائرة، حيث وضعت مولودتها هناك.

وقالت القيادة الأمريكية إن الأم وابنتها بحالة صحية جيدة، وجرى نقلهما إلى منشأة طبية قريبة في القاعدة العسكرية الأمريكية.

ونشرت قيادة النقل الجوي صورا تظهر عسكريين وهم ينقلون الأم على نقالة.

وبحسب مسؤولين في قاعدة رامشتاين، فإن القاعدة ستستوعب نحو 7500 لاجئ أفغاني بصورة مؤقتة، لحين نقلهم إلى أماكن أخرى.

وسجلت عمليات الإجلاء من مطار كابل الدولي، بعيد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، لقطات إنسانية مؤثرة، كان بعضها صعبا للغاية مثل الذين تعلقوا بعجلات الطائرة حتى وقعوا منها خلال تحليقها.