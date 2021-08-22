مصري يدفع 80 ألفاً لشراء هاتف ثمنه 8 آلاف جنيه

المصدر: البيان

أقدم مصري على دفع 80 ألف جنيه لشراء هاتف محمول ثمنه 8 آلاف جنيه، في واقعة غريبة أثارت تفاعل رواد التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على موقع «فيسبوك» منشوراً لصاحب محل هواتف، يُدعى عبد الرحمن خالد، يبحث عن المشتري الذي دفع المبلغ الباهظ الذي يزيد 72 ألف جنيه على سعر الهاتف الأصلي.

وقال خالد، عبر «فيسبوك»: «أنا محل موبايلات في السراج مول مدينة نصر مول 1 أمامي مدخل ماك، في دكتور هو ومراته اشتروا مني ipad pro 2017 silver 256 wifi حسابه 8000 دفع بالفيزا، اللي كان واقف معاه سحب منه 80 ألف بدل 8 بالغلط».

وأضاف: «الراجل بص الريسيت وماخدش باله، وأخدت بالي تاني يوم سحبها من مكنة فوري عندي، وأنا مش بعمل شو، أنا فعلاً محتاج الراجل ده عشان داخل في أزيد من 10 أيام».

وأكد البائع أنه حتى هذه اللحظة لم يستطع الوصول إلى الشخص المقصود، ولكنه يحتفظ بالمبلغ المالي ويبذل جهده للوصول إليه ورد الحق.