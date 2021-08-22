تطبيق فرنسي يحمي المرأة في المهرجانات

المصدر: (باريس - د ب أ)

أطلقت فرنسا تطبيقاً جديداً لحماية النساء من العنف والتحرش في المهرجانات. وتم إنشاء تطبيق «سافر» من قبل المنظمين في مهرجان «مارساتاك» في مارسيليا، وسيتم استخدامه هناك المرة الأولى في مطلع هذا الأسبوع.

وبالإضافة إلى التطبيق نفسه، الذي يسمح للمستخدمين بإرسال إشارة مساعدة، سيكون هناك فريق في الموقع، موزع على أسس تمكنه من التدخل بسرعة حال الطوارئ. وتم وضع منصة في المهرجان، كمساحة آمنة ونقطة اتصال. وباستخدام التطبيق مجهول الهوية، يمكن للأشخاص الإبلاغ أنهم شاهدوا تحرشاً أو اعتداء جنسياً. ويمكن لأي شخص يشعر بالضيق أو عدم الارتياح استخدام التطبيق أيضاً.

كما قررت مجموعة «علي بابا جروب هولدنج» الصينية العملاقة تشكيل لجنة مهنية لتعزيز المعايير التنظيمية الخاصة بأمور من بينها منع التحرش، ووفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء فإن «لجنة بيئة مكان العمل» ستقوم بتعيين فريق عمل يكون مسئولاً عن التحقيق في أية شكاوى تتعلق بالتحرش والاعتداء.