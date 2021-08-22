الجيد.. قيد يحكم تنقلات المطايا ويروضها

المصدر: رصد وتصوير - عبد الله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة، ليحكي بعدسته، عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد، الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن الجيد.

ويستخدم الجيد لترويض المطايا، حيث يوضع عندما تكون المطية أعشار، لكي لا تركض أو تخب (المشي السريع)، كما يتم وضع الجيد في أرجل المطية، حتى لا تبتعد من مكان مالكها، وتذهب إلى مناطق أخرى بعيدة.

ويقول عبد الله راشد الكتبي، إن وضع الجيد في أرجل المطية، يكون في المكان الذي تبيت فيه، وترصغ في حبل بطول متر ونصف المتر، والمقصود من الرصاغ، أي أن تربط في أرجلها مع القيد، حتى تهدأ، ولا تهاجم من يقترب منها بالرفس أو غيره من العدوانية.