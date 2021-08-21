120 ألف تعديل في كتب المناهج بالسعودية

المصدر: البيان

كشف وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ عن 120 ألف تعديل طال نحو 89 كتابا قائما في المناهج التعليمية السعودية التي تم تطويرها حديثا. ويضاف ذلك إلى 34 كتابا ومنهجا تم استحداثها، ليصل مجموع المقررات المستحدثة إلى 52 كتابا.

جاء ذلك، خلال مؤتمر التواصل الحكومي الدوري الذي شارك فيه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير التعليم وعقد في الرياض أمس وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وبدأت السعودية الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الاستثنائي بعد إعلان عودة الدراسة حضورياً لتنهي قرابة عام ونصف من الانقطاع بسبب الجائحة. وسيشهد العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 29 أغسطس البدء في تطبيق مناهج تعليمية جديدة، وخططاً دراسية بنظام ثلاثة فصول، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، وارتفاع نسبة إسناد تدريس البنين في المراحل المبكرة للمعلمات إلى 40 في المائة.

ومن المرتقب أن يبدأ العام الدراسي المقبل في السعودية للطلبة حضورياً في التعليم الجامعي والكليات التطبيقية والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصل على جرعتين من لقاح «كورونا»، بينما يستمر طلبة المرحلة الابتدائية والروضة في الدراسة عن بعد من خلال منصتي مدرستي وروضتي، ابتداء من الساعة الثالثة من كل يوم دراسي حتى عودتهم حضورياً بنهاية أكتوبر المقبل. وذكر القصبي أن السعودية قطعت «أشواطا كبيرة في مواجهة جائحة كورونا على الأصعدة كافة». وأضاف أنه «تم تحصين أكثر من 11 مليون فرد من أفراد المجتمع بجرعتين و21 مليوناً حصنوا بجرعة واحدة» داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التقدم وأخذ اللقاح واستكمال الجرعات.

يشار إلى أن نسبة الطلبة في المرحلتين الثانوية والمتوسطة الذين تلقوا اللقاح في السعودية سجلت حتى يوم أمس 37 في المائة بواقع جرعتين، و93 في المائة بواقع جرعة واحدة.