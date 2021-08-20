يكتشف إصابته بالسرطان من «تيك توك»

المصدر: البيان

«مرحباً... أستمتع بمقاطع الفيديو الخاصة بك. تبدو غدتك الدرقية متورمة قليلاً، يرجى فحصها. عادةً ما يكون مجرد تضخم عادي ولكن في بعض الأحيان يحصل ذلك بسبب السرطان» هذه واحدة من الرسائل التي تلقاها شاب يبلغ من العمر 22 عاماًمن مستخدمي تطبيق «تيك توك» الذين اكتشفوا معاناته من تورم في الغدة الدرقية تبين أنه عقدة سرطانية.

وكشف آروه مانكاد (22 عاماً)، من سياتل في الولايات المتحدة، في مقطع فيديو حديث أنه خضع لعملية جراحية لإزالة الجزء السرطاني من الغدة الدرقية - والذي تم اكتشافه بعد أن حثه كثير من مستخدمي «تيك توك» على إجراء الفحوص، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وقال مانكاد: «أخبرني (تيك توك) أنني مصاب بالسرطان».

وأوضح في منشور حول الجراحة التي أجراها مؤخراً: «يبدو أنهم كانوا على حق»، وكشف أنه لم يزر طبيبه إلا من باب الحذر الشديد بعد أن تلقى تحذيرات من المتابعين الذين أشاروا إلى أن الغدة الدرقية بدت «منتفخة».

وفقاً لمانكاد، تم تنبيهه أولاً إلى المرض بعد نشره مقطع فيديو -مما دفع كثيراً من المستخدمين إلى لفت انتباهه إلى التورم وسط حلقه.

وقال: «كانت أول مقاطع فيديو لي عبر (تيك توك) تتحدث فقط عن ميزانيتي، وعلّق الناس عليها أو قالوا لي برسائل خاصة إن الغدة الدرقية بدت متضخمة قليلاً وأنه يجب عليّ فحصها وأنه من المحتمل أن تكون سرطانية».

ثم شارك مانكاد عدة لقطات من الرسائل التي تلقاها، وكتب أحد المستخدمين في رسالة مباشرة: «مرحباً... أستمتع بمقاطع الفيديو الخاصة بك. تبدو غدتك الدرقية متورمة قليلاً، يرجى فحصها. عادةً ما يكون مجرد تضخم عادي ولكن في بعض الأحيان يحصل ذلك بسبب السرطان».

وأوضح مانكاد أنه اتخذ قرار زيارة طبيبه «بدافع الحذر الشديد» بعد تلقي التحذيرات -معترفاً بأنه لم يكن ليعرف أن هناك شيئاً ما غير طبيعي لولا دقة انتباه المستخدمين.

وتابع: «لأنني قلق بشأن هذه الأمراض، اتخذت القرار وقمت بزيارة الأطباء لفحص نفسي... وبعد عدة جولات من الاختبارات والموجات فوق الصوتية، اكتشفنا أن هناك فرصة بنسبة 95% أن تلك العقدة التي أصبت بها كانت سرطانية».

وأُعطي مانكاد خيارين للعلاج، إما أن «يزيل الغدة الدرقية بالكامل» وإما أن «يزيل الجزء السرطاني فقط».

وقال: «اخترت فقط إزالة الجزء السرطاني من المنتصف».

واعترف بأنه سيبطئ عملية صناعة المحتوى عبر «تيك توك» بينما يتعافى من الجراحة.