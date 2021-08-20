القبض على شخص أساء للرسول ولأم المؤمنين في السعودية

المصدر: البيان

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على شخص نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على إساءة لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض خالد الكريديس، عبر حساب الأمن العام السعودي بتويتر، بأن الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد المتابعة الأمنية، حيث بث المقبوض عليه فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل ينطوي في محتواه على الإساة لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأوضح، أنه مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة السعودية قد صرحت بأنه بناءً على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين ( 15 و 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأبان المصدر بأن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.