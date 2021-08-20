هل يعود تاريخ ظهور "عصا السيلفي" لما قبل الميلاد؟

المصدر: البيان

أصبحت صور لمقبض بأنماط الوجه الحيوانية لأسرة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد)، وهو أداة لحث الخيل في العصور القديمة للصين، في متحف البرونزية تاييوان بشانشي، محل اهتمام رواد التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بسبب التشابه الكبير بينه و" عصا السيلفي"، كما جذب العديد من الزوار لالتقاط الصور في المتحف.

يذكر أن أسرة شانغ، التي عُرفت في الماضي باسم أسرة ين، هي السلالة الصينية التي حكمت وادي النهر الأصفر الأدنى والأوسط في الألفية الثانية قبل الميلاد خلفًا لسلالة شيا الحاكمة، وتبعتها سلالة زو الحاكمة.

وردت حكايات أسرة شانغ في بعض النصوص والسجلات التاريخية مثل كتاب الوثائق، وحوليات الخيزران، وسجلات المؤرخ الكبير.