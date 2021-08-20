خبيرة تجميل عراقية تقلد دلال عبد العزيز وسمير غانم.. فيديو

المصدر: البيان

نشرت خبيرة التجميل العراقية، باريز هادي، فيديو لها على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، وهي تقلّد الفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم بشخصيتي شيرين ومراد في فيلم "الرجال في خطر".

وأثار هذا الفيديو الجدل بين المتابعين بسبب الشبه الكبير الذي استطاعت خبيرة المكياج إظهاره بينها ودلال عبد العزيز في شبابها، لدرجة أن المعلقين اعتبروا أنها توأم دلال ظهرت بعد وفاتها، حسب ما ذكرته مجلة "الفن".

واستطاعت باريز، بواسطة المكياج، إبهار الجمهور والمتابعين بشبهها الكبير لدلال عبد العزيز، وعلقت على الفيديو، بالقول: "مدة قصيرة... فقدناكم.... ألم بعادكم كبير جدا... يا رب صبر دنيا و إيمي ويا رب أسكنهم فسيج جناتك .. الله يرحمهما".

يذكر أن الممثلة المصرية دلال عبد العزيز توفيت عن عمر 61 عاماً، من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، إذ كانت تعاني من تليف بالرئة.